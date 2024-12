Sicurezza: controlli interforze a Carovigno e San Michele S.no

Incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati con potenziamento dei dispositivi di sicurezza sabato sera a Carovigno e San Michele Salentino.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, voluti negli ultimi mesi dal questore di Brindisi, Giampietro LIONETTI, condivisi dal prefetto, Luigi CARNEVALE, e dai comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia. Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha controllato diverse attività commerciali ed identificato oltre 180 persone. Durante il controllo di quasi 100 veicoli, sono state contestate sanzioni al codice della strada.

Con riferimento agli esercizi commerciali, in particolare, sono state contestate sanzioni amministrative a carico di 4 attività ed è stata riscontrata una irregolarità amministrativa nei riguardi di una concessionaria di veicoli usati che è al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Durante i controlli, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo indagato in stato di libertà poiché resosi responsabile di oltraggio e resistenza nei confronti di un operatore di Polizia durante il controllo di un circolo ricreativo. Sono state, altresì, individuati due soggetti che verranno segnalati all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90 poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale del tipo hashish e marjuana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author