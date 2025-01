San Donaci, auto si ribalta e finisce nelle campagne: illesa la conducente

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio, sulla strada provinciale che collega San Donaci a Campi Salentina nota come “via vecchia Campi”: un’auto, una Ford Kuga con a bordo una donna, fortunatamente rimasta illesa, si è ribaltata finendo nelle campagne. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, si è recata una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di San Donaci. Non sono ancora chiare le cause che hanno provato il sinistro.

