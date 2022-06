SAN CESARIO DI LECCE – Per un pugno di voti (37,78%) Giuseppe Distante della lista civica Uniamo San Cesario batte il Sindaco uscente Fernando Coppola (37,51%) sostenuto dalla lista San Cesario per Tutti, terzo posto per Fabiana Del Cuore – Cantiere Democratico (24,71%). Comune questo che era stato commissariato dopo le dimissioni di 8 consiglieri con la rottura di Distante (allora Vicesindaco) con Coppola.