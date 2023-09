Salvini: ‘400 ulteriori militari nelle stazioni ferroviarie’

“Torna l’operazione Strade Sicure, cancellata in questi anni dalla sinistra. Approvato questa sera (mercoledì 27 settembre, ndr) in Consiglio dei Ministri il piano che porterà 400 ulteriori militari a presidio nelle stazioni ferroviarie italiane. Meno criminalità e violenza, più controlli e sicurezza: avanti così”. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini sul social network X (ex Twitter).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp