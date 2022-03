Una donna ha perso la vita a seguito di un incendio divampato al primo piano di un appartamento a Salice Salentino, in via Salvo D’acquisto, nel Leccese, intorno all’ora di pranzo.

La vittima pare fosse una disabile, allettata, rimasta intrappolata tra le fiamme.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno domato il rogo e che ora dovranno strabilire le cause dell’incendio. Per le indagini sono giunti i carabinieri. La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 per soccorrere alcune persone rimaste intossicate, mentre per la vittima non ci sarebbe stato più nulla da fare.