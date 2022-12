Salento: Tre auto in fiamme, danneggiata un’abitazione

Condividi su...

Tre auto sono andate distrutte in Salento in due incendi avvenuti nella notte. In particolare, a Racale, le fiamme oltre a una Mercedes Classe A hanno interessato il garage dove era parcheggiata e un vano adiacente. Terminate le operazioni di spegnimento e dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l’abitazione è stata dichiarata inagibile in attesa di nuove verifiche. A Neviano, invece, in via Vivo Roma c’è stato l’incendio di una Fiat Panda. Le fiamme hanno raggiunto anche una seconda macchina, che si trovava nelle vicinanze e che è stata danneggiata dal rogo. Per entrambi i casi si sospetta la matrice dolosa