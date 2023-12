Salento, paura sulla strada: incidente stradale sulla strada provinciale 229 Lizzanello – Pisignano

Nella serata scorsa, intorno alle ore 22:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con sede centrale, è intervenuta prontamente sulla strada provinciale 229 Lizzanello – Pisignano per gestire un incidente stradale che ha coinvolto un’auto capottata su un fianco.

Sul luogo dell’incidente è stata individuata un’autovettura di marca Audi, modello A3, ribaltata lungo il margine della strada. Il conducente, la moglie e i due figli sono stati soccorsi dal personale del servizio medico di emergenza 118, il quale è giunto anch’esso tempestivamente sul posto. Successivamente, il personale sanitario ha provveduto al trasporto dei soccorsi presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti medici.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente agito per mettere in sicurezza l’area e l’auto coinvolta nell’incidente al fine di evitare ulteriori pericoli o danni.

Al momento, sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per determinare le cause e le circostanze dell’incidente stradale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp