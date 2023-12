Lecce, Incendio di due autovetture: Rapida e efficace risposta dei Vigili del Fuoco

Alle prime luci del giorno, precisamente alle ore 04:30, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sede centrale, è intervenuta prontamente nel Comune di Lecce, precisamente in via dei Sellai, per fronteggiare un incendio che interessava due autovetture: una Dacia Sandero e una Fiat Punto.

Grazie all’immediato intervento tempestivo, l’incendio è stato circoscritto efficacemente senza che si registrassero ulteriori danni a persone o proprietà. La pronta reazione della squadra ha scongiurato qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza privata.

Al momento, le cause all’origine di questo incendio sono oggetto di un’attenta indagine al fine di stabilirne le circostanze esatte e determinare le responsabilità coinvolte.

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

