Salento: Minaccia e perseguita ex compagna, arrestato 45enne

Un 45enne di Matino (Lecce) è stato arrestato dalla Polizia di Gallipoli per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dalla vittima, che sarebbe stata minacciata e offesa in tutte le ore del giorno, della notte e in ogni luogo, anche sul posto di lavoro.

In passato, il 45enne si sarebbe reso responsabile anche di numerosi raggiri e truffe ai danni di donne single a cui avrebbe estorto ingenti somme di denaro per le più varie motivazioni. Alle vittime, l’uomo si sarebbe presentato sempre come un appartenente alle forze di polizia (molto spesso come finanziere) e in alcuni casi anche come ufficiale dell’Esercito Italiano oppure come imprenditore del settore calzaturificio.

