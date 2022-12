Assenteismo in distretto sanitario del leccese, 14 indagati

Quattordici persone sono indagate nell’ambito di un’inchiesta per presunti casi di assenteismo nel distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo (Lecce). I Carabinieri del Nas di Lecce hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma del sostituto procuratore Donatina Buffelli.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di truffa aggravata in danno del servizio sanitario nazionale nonché false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversi dipendenti del distretto. Per la stessa inchiesta vennero disposte poche settimane fa anche tre interdittive di sospensione dal pubblico esercizio per un’infermiera e due operatrici socio-sanitarie.

