Salento: maxi operazione dei Carabinieri, sanzioni e deferimenti

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Gallipoli, col supporto dei militari del NAS e del N.I.L. e del personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’importante operazione di controllo a largo raggio per contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme di salute pubblica.

Sono state ispezionate cinque aziende, tutte sanzionate per irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro e alla gestione del personale. Complessivamente, sono stati controllati 24 lavoratori, di cui tre risultati irregolari.

Tra i casi più gravi, un bar di Aradeo ha ricevuto un’ammenda di circa 6.000 euro e la sospensione immediata per utilizzo di lavoratori senza comunicazione al Centro per l’Impiego, con sanzioni complessive oltre i 10.000 euro. Un altro bar, sempre di Aradeo, ha subito la sospensione dell’attività e multe per oltre 6.000 euro per motivi analoghi.

Un imprenditore edile è stato deferito per mancate misure di sicurezza e mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, con una multa di circa 7.000 euro. A Copertino, il titolare di una pizzeria e la titolare di un bar sono stati segnalati per carenze igienico-sanitarie, con sanzioni rispettivamente di 3.000 euro.

Complessivamente, sono state contestate ammende per circa 13.000 euro e sanzioni amministrative accessorie per 20.000 euro. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di tali interventi per la tutela della sicurezza e della salute pubblica, oltre che per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

