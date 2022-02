Salento, forti raffiche di vento: camion travolto da tronco di albero

Diversi interventi dei Vigili del Fuoco dovuti al forte vento. In particolare a Casalabate, Torre Rinalda, Campi Salentina, degli alberi caduti avevano interessato la sede stradale.

Alle 12.30 i Caschi Rossi di Gallipoli sono intervenuti a Casarano, in via Ruffano, per la caduta di un albero di pino su di un furgone che trasportava alimenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare il mezzo dal grosso tronco che lo aveva investito. Il conducente è rimasto miracolosamente illeso. La stessa squadra si è poi spostata in Racale dove, sempre a causa del forte vento, alcuni pali Telecom sono stati divelti.





Lecce, Santa Caterina, San Cesario, Muro Leccese, Andrano, Gagliano del Capo sono i comuni maggiormente interessati da danni provocati dal vento. Coperture e alberi sono stati interessati dall’evento.

In particolare una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle ore 12.00 in via Manifattura Tabacchi a Lecce dove un’impalcatura edile, sempre a causa del forte vento, fletteva a causa di alcuni sostegni saltati. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura.