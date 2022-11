Condividi su...

Momenti di paura all’alba di lunedì 14 novembre in un condominio di Campi Salentina, in via Mamma Bella, evacuato per l’incendio di una Fiat Punto alimentata a GPL, di proprietà di un residente, parcheggiata per strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evacuato l’immobile di tre piani perché il fumo sprigionato dalle fiamme aveva interessato la facciata e invaso alcune abitazioni. Il calore delle fiamme ha raggiunto e danneggiato parzialmente anche il solaio del porticato che ha subito il distacco di un’ampia zona di intonaco. Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell’incendio.