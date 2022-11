Condividi su...

Linkedin email

CAMPI SALENTINA – La condivisione di un pasto come momento per stare vicino alle persone sole o bisognose, prendersi cura degli altri, accrescere le relazioni ed essere comunità. Con questo spirito a campi salentina è iniziata e continuerà per le prossime domeniche la mensa solidale, fortemente voluta dai ragazzi del gruppo scout del Clan “Ventura-Pignatelli” come segno di condivisione e solidarietà.

Un’iniziativa patrocinata del comune di Campi, in collaborazione con le Caritas parrocchiali e diverse associazioni del territorio

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts