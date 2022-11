Condividi su...

IMG_2601Sono in corso i funerali di Luca Conte, il Militare in forza al Battaglione San Marco che nei giorni scorsi ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 17, contrada san nicola. Comunità scossa da un profondo dolore. Presenti ad accogliere la salma del giovane, il Contrammiraglio brigata marina Massimiliano Grazioso, il Comandante primo reg San Marco

Cianci fernando ed il Comandante di stazione dei Carabinieri La Sammati.

