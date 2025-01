Salento: 700mila euro evasi da tre attività ‘sconosciute’

La Guardia di Finanza ha individuato tre attività completamente sconosciute al fisco in provincia di Lecce, che, complessivamente, non avevano dichiarato introiti per 700mila euro. Le imprese irregolari comprendevano un meccanico a Otranto, una pescheria a Casarano e un negozio di abbigliamento a Gallipoli. In particolare, il meccanico, ex professionista in pensione, gestiva l’attività di riparazione nel garage della propria abitazione, privo delle autorizzazioni necessarie. Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata.

