Sail GP a Taranto: ‘Dati contraddicono entusiasmo sindaco Melucci’

“Il sindaco Melucci ha recentemente lodato i risultati del Sail GP in termini di incremento del turismo a Taranto, ma un’analisi più approfondita dei dati mette in dubbio queste affermazioni”. Lo scrive in una nota Gianni Liviano, consigliere comunale.

“Melucci ha dichiarato che l’evento sportivo ha portato un aumento delle presenze turistiche nella città. Tuttavia, tra il 2022 e il 2023, i numeri raccontano una storia diversa: mentre Taranto ha visto un incremento degli arrivi da 84.247 a 98.227 (+16,59%), l’intera Regione Puglia ha registrato un incremento del 25% (da 4.261.001 a 5.344.230 arrivi). Questo significa che la crescita di Taranto è stata significativamente inferiore a quella regionale”, aggiunge Liviano.

“In termini di pernottamenti, Taranto è passata da 279.852 nel 2022 a 294.034 nel 2023, con un aumento di 14.182 unità. Tuttavia, rispetto al totale regionale, la percentuale è scesa dall’1,76% all’1,55%. L’incremento percentuale dei pernottamenti in Puglia è stato del 19,97%, contro il 5,06% di Taranto”, spiega il consigliere Liviano.

“Questi dati dimostrano che l’effetto Sail GP è stato, nel migliore dei casi, nullo e, nel peggiore, controproducente. Anche l’incasso della tassa di soggiorno nel mese di settembre 2023, periodo dell’evento, è stato inferiore rispetto ai mesi estivi precedenti: 13.781 euro rispetto ai 27.739,50 euro di agosto. In sintesi, l’aumento dei turisti a Taranto tra il 2022 e il 2023 è stato inferiore alla media regionale, smentendo le dichiarazioni del Sindaco sull’impatto positivo del Sail GP sul turismo locale”, conclude Gianni Liviano.

