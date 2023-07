Sagra del Polpo, a Mola quattro giorni di enogastronomia, cultura e musica

MOLA DI BARI – Da giovedì 27 a domenica 30 luglio 2023 torna a Mola di Bari con la sua 48esima edizione la Sagra del Polpo: concerti, enogastronomia, artigianato e hobbistica, conferenze, laboratori, escursioni e visite guidate in quattro giorni di gusto e tradizione.

Gli stand gastronomici e il mercatino di artigianato e hobbistica aperti dalle ore 19,30 nello splendido scenario del Lungomare Dalmazia allestito a festa e in piazza XX settembre e gli appuntamenti di Fish Experience – Un Mare di Storie da Raccontare, manifestazione culturale con eventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale ittico e costiero promosso da Comune di Mola di Bari e Gal Sud Est Barese si accompagnano a quattro grandi eventi di musica e spettacolo.

Giovedì 27 luglio alle ore 21 Cantatour Summer Edition organizzato dal Comune di Mola di Bari in collaborazione con Telebari all’Arena Castello (gratuito con prenotazione obbligatoria). Venerdì 28 luglio, l’Agimus Festival in collaborazione con il Comune di Mola di Bari propone sempre presso l’Arena Castello il live di PFM – Premiata Forneria Marconi (ingresso a pagamento, biglietti su vivaticket).

Sabato 29 e domenica 30 luglio, sempre presso l’Arena Castello, concerti gratuiti organizzati dal Comune di Mola di Bari con Mario Venuti e Ghemon (apertura varchi ore 20, inizio live ore 21).

Ad arricchire il programma del weekend anche gli appuntamenti di sabato 29 luglio con Storie e Sapori di Mare – Tour tematico con degustazione (partenza ore 19) promosso dal Comune di Mola di Bari, in collaborazione con il coordinamento Visit Mola di Bari e di domenica 30 luglio con le Visite guidate al frantoio ipogeo “Quattro fontane” in piazza Risorgimento (tre turni alle ore 18,30, 19,30 e 20,30) promosso anche in questo caso dal Comune di Mola di Bari, in collaborazione con il coordinamento Visit Mola di Bari e Coop. Iris.

Ulteriori informazioni sui social di Comune di Mola di Bari e Sagra del Polpo – Mola di Bari.

