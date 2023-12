Safiter, si inizia a Fasano: tra gli ospiti Nando Paone e Gianmarco Tognazzi

Ci siamo. Sta per prendere il via la ventesima edizione del Sa.Fi.Ter, il Film Festival Internazionale Salento Finibus Terrae che dal 14 al 18 dicembre porterà alcuni dei protagonisti del mondo del cinema tra Fasano e San Severo.

Tra gli ospiti del Festival internazionale del cortometraggio nato in Puglia per volere di Romeo Conte in questa speciale edizione anniversario arriveranno, tra gli altri: Gianmarco Tognazzi, Giovanni Esposito, Filippo Scicchitano, Davide Minnella, Giorgio Amato, Mirko Frezza, Alberto Testone, Fabrizia Sacchi, Gabriele Pizzurro, Maddalena Stornaiuolo, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo, Alessandro Orrei e Serena Codato (questi ultimi anche protagonisti della serie tv “Mare Fuori”).

Si parte giovedì 14 dicembre da Fasano dove il Cinema Teatro Kennedy ospiterà la visione dei primi cortometraggi in concorso selezionati per le categorie Corti Puglia e Corti Commedia; e la consegna del primo premio del Sa.Fi.Ter 2023: quello all’attore napoletano Nando Paone, decretato come Migliore Attore della sezione Corti Puglia. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche il regista del film “Lo Sposo indeciso” Giorgio Amato e gli attori Gianmarco Tognazzi e Giulia Gualano, che incontreranno il pubblico alle ore 19.00.

Quest’anno il Sa. Fi.Ter festeggia un importante compleanno, come dicevamo. Si tratta infatti dell’edizione che segna i primi vent’anni del Festival. Due decenni in cui la rassegna ideata da Romeo Conte non ha mai rinunciato alla sua identità, alla sua dimensione intima, alla bellezza del parlare di cinema all’ombra di un ulivo con gli appassionati e i più giovani.

«Tanti i temi dei film e dei corti di questa edizione che sarà dedicata in particolar modo ai più giovani ma anche ai loro genitori: solitudine, periferia, amore, crescita, tutti argomenti che saranno al centro del dialogo con i ragazzi» dichiara Romeo Conte.

Sa.Fi.Ter è realizzato nell’ambito dell’Apulia Cine festival Network 2023 con il sostegno della Regione Puglia e Apulia Film Commission – risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1. Il festival è sostenuto dal Comune di San Severo, sindaco Francesco Miglio e assessora alla Cultura Celeste Iacovino, e dall’associazione Egnathia presieduta da Laura De Mola, insieme a diversi sostenitori locali nelle singole tappe.

Dopo la serata inaugurale a Fasano il festival continua nella città di San Severo il 16, 17 e 18 dicembre nel prestigioso Teatro Verdi. Il 16 dicembre alle ore 16.00 appuntamento con la proiezione della sezione di cortometraggi internazionali Mondo Corto, tutti in lingua originale sottotitolati. Alle 19.00 il critico cinematografico Giovanni Bogani sarà in dialogo con Davide Minnella, regista del film “Cattiva Coscienza”, e l’attore protagonista Filippo Scicchitano.

Il 17 dicembre inizia con la proiezione della sezione Diritti Umani alle 10.30, dalle 15.00 la sezione Young World con la proiezione di due corti fuori concorso e la presenza di Maddalena Stornaiuolo, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo, tra i protagonisti della fortunata serie “Mare Fuori”, che saranno in dialogo con il pubblico dopo la proiezione di “Sufficiente”, corto di Stornaiuolo e Antonio Ruocco. Presente anche il protagonista del film, il giovane Alessio Conte.

A seguire il corto “Un cuore due colori” di Marco Maraniello, presente in sala assieme ai due attori protagonisti Alessandro Orrei e Francesco Piccirillo. Alla masterclass parteciperanno anche i protagonisti del film “Stranizza d’amuri”, l’opera prima di regia dell’attore Beppe Fiorello: Fabrizia Sacchi, Gabriele Pizzurro e Antonio De Matteo. Seguirà alle 20.00 la proiezione del film di Fiorello, vincitore del Nastro D’Argento 2023 per il miglior esordio alla regia.

Il 18 dicembre, alle 10.30, ci saranno la proiezione del film “Il più grande sogno” di Michele Vannucci e la masterclass con il protagonista Mirko Frezza che dopo la proiezione incontra gli studenti. Nel pomeriggio alle 15.00 si procederà alla proiezione del documentario “Illuminando la storia”, regia di Romeo Conte, con protagonisti i giornalisti Lirio Abbate, Gianluca Tenti, Gabriele Canè e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Realizzato e prodotto da Firenze Smart e Comune di Firenze in occasione del 30° anniversario della strage di via dei Georgofili, “Illuminando la storia” è un invito a non dimenticare ciò che è stata l’Italia in quegli anni drammatici minati da mafia e terrorismo. Subito dopo è in programma la proiezione della sezione Corti Italia. E ancora, alle 18.30 ci sarà la masterclass con l’attore Giovanni Esposito e, a seguire, la proiezione del film che lo vede protagonista, “Benvenuti in casa Esposito”, regia di Gianluca Ansanelli.

Molti altri ospiti, ancora da annunciare, arricchiranno il parterre del festival.

A conferma dell’impegno sul territorio, tutte le iniziative a Fasano e San Severo vedranno il coinvolgimento degli istituti secondari di II grado e dell’Università di Foggia, con un programma ben studiato che include anche la realizzazione di cinque “incontri con il cinema” moderati dal giornalista Raffaele Romano e dal critico cinematografico Giovanni Bogani a cui ovviamente è invitato anche il pubblico.

Tra i sostenitori del festival si ringrazia inoltre Sandro Ferretti specialista del dessert, Palazzo Ducale, I vini e l’olio di Nonno Vittorio, Pelosi Shop, I fiori di Valeria, i ristoranti di San Severo De Gustibus e trattoria la Cantinella, Margherita Self Bistrò e Masseriola Antiche Fogge di Fasano, Hotel Giancola, Corte di Caterina Firenze e Carnipiù di Torremaggiore. L’ingresso al festival e agli “incontri con il cinema” è gratuito.

