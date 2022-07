Ha deciso di parlare Rodolfo Rollo per oltre 3 ore, dalle ore 19.00 alle ore 22,30 ha risposto alle domande del Gip e non solo. Ha scelto di raccontare ed aggiungere fatti, nomi e circostanze l’ex dirigente asl, ha deciso di fornire ulteriori elementi che possano completarr l’inchiesta che ha sconvolto la sanità pugliese. Accusato di aver “favorito” l’accordo per l’acquisto delle prestazioni dialitiche del Centro Santa Marcellina del Panico di Tricase, diretto da Suor Margherita Bramato, in cambio dell’assunzione del figlio all’Ospedale – ha deciso di chiarire la sua posizione, assistito dall’avvocato Massimo Manfreda.

