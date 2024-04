Ritrovato il 14enne scomparso da comunità nel Brindisino

È stato ritrovato e sta bene Giorgio Tesse, il ragazzino di 14 anni di Andria di cui si erano perse le tracce lunedì scorso quando è fuggito dalla comunità educativa di Latiano, nel Brindisino, in cui si trovava. Ad annunciare il suo ritrovamento è stata Giovanna Bruno, sindaca di Andria, tramite i social. “Giorgio è stato trovato”, scrive ringraziando i “carabinieri, i nostri servizi sociali e tutti coloro che in qualche modo sono stati utili in questa lunga giornata. Un abbraccio ai cari, carissimi genitori. I genitori, quante pene per i figli, quanti sacrifici. E un abbraccio a te, Giorgio. Prendi in mano la tua vita, fanne il capolavoro che merita”, conclude Giovanna Bruno.

