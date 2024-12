Ridefinizione del SIN di Taranto: ‘Opportunità per rilancio economico’

Casartigiani Taranto accoglie con favore la ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha firmato un nuovo decreto, che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, escludendo alcune aree rilevanti dal SIN. Tra queste, l’area “Ecologica”, “Rec.Sel.”, le proprietà della società Irigom S.r.l., il “Distripark”, gli “ex Cantieri Tosi”, la Vasca di colmata a ovest di Punta Rondinella e le infrastrutture portuali del “Raddoppio IV Sporgente” e della “Darsena”.

Secondo Casartigiani Taranto, questa decisione rappresenta un’opportunità cruciale per rilanciare l’economia locale. L’esclusione delle aree dal SIN potrebbe facilitare l’avvio di nuove attività economiche e produttive nei settori della logistica, del commercio e dell’industria leggera, superando i limiti imposti dai vincoli burocratici legati alla precedente classificazione. Questa iniziativa si inserisce in una visione di sviluppo volta a ridurre l’assistenzialismo e a favorire un’economia più sostenibile e autonoma per il territorio.

«Crediamo che il rilancio del tessuto imprenditoriale sia essenziale per creare nuove opportunità lavorative e migliorare la qualità della vita dei cittadini», ha dichiarato Stefano Castronuovo, segretario provinciale e coordinatore di Casartigiani Puglia. Secondo Castronuovo, interventi mirati a valorizzare le risorse locali e incentivare la partecipazione delle imprese potrebbero rappresentare un punto di svolta per il territorio.

Casartigiani auspica infine un dialogo costante tra istituzioni e realtà economiche locali, affinché le future riperimetrazioni del SIN possano armonizzare le esigenze ambientali con quelle dello sviluppo economico.

