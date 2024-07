Riapertura della SP13: ‘Traguardo importante per Castellaneta’

Giorno significativo per la comunità di Castellaneta, in particolare per pendolari, bagnanti e agricoltori che percorrono quotidianamente la strada provinciale 13, ufficialmente riconsegnata alla collettività dopo lavori di ammodernamento che garantiranno maggiore sicurezza.

Alla cerimonia di inaugurazione e riapertura del tratto Castellaneta-Castellaneta Marina erano presenti anche i vertici dell’Area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. La strada è stata oggetto di un allargamento della corsia da cinque a dieci metri e cinquanta, con l’installazione di nuovi guard-rail e segnaletiche.

«Abbiamo seguito i lavori passo dopo passo preoccupati per alcune criticità presenti sul percorso alternativo – ha dichiarato Vito Rubino, direttore di Cia Due Mari -. Conta che finalmente l’opera sia stata consegnata. La speranza è di proseguire con l’ammodernamento delle provinciali adiacenti: la SP11, disconnessa e pericolosa, e la SP12, chiusa da troppo tempo. Abbiamo sollevato la questione più volte e l’abbiamo ribadito al presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, durante un confronto cordiale”.

”La sicurezza stradale non può attendere – ha aggiunto Rubino –, chiediamo quando le strade provinciali 11, 12 e 21 saranno incluse nel cronoprogramma per la manutenzione. La SP11 è in condizioni disastrose con buche e restringimenti per la vegetazione che invade la strada. La situazione è simile per le SP12 e SP21, con l’aggiunta della pericolosa presenza di fauna selvatica. È urgente la pulizia delle cunette e il taglio delle erbacce, operazioni obbligatorie per legge secondo il piano di azione della Regione Puglia contro la Xylella fastidiosa. Nonostante la soddisfazione per la riapertura della SP13, non possiamo ignorare lo stato di abbandono di altre arterie importanti del nostro territorio. Bisogna garantire a tutti gli automobilisti il diritto alla sicurezza stradale», ha concluso il direttore Rubino.

