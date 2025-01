Regione Puglia approva patto di integrità su contratti pubblici

La giunta regionale pugliese ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, una misura di prevenzione verso possibili episodi corruttivi. Il provvedimento è un comune impegno delle parti a osservare principi di lealtà, trasparenza e correttezza professionale, astenendosi da comportamenti che possano influenzare la selezione del contraente o l’aggiudicazione della gara.

Il provvedimento consiste in un aggiornamento periodico dello stato ambientale necessario per valutare l’avanzamento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di tutela delle acque. Parere favorevole è stato espresso dalla giunta anche rispetto alla candidatura della Regione all’Us missione to Italy – Annual program statement 2025. L’intento è rafforzare i rapporti tra la Puglia e gli Stati Uniti d’America nei settori dell’agrifood e dell’agritech, inseriti nel documento Smart Puglia 2030 – Strategia di specializzazione intelligente. Approvato, infine, lo schema di accordo per l’innovazione fra il ministero delle Imprese e del made in Italy, la Regione Lombardia, la Regione Puglia e le imprese D’Agostino costruzioni industriali srl., Upsystems spa, The digital box spa e Secure network srl. E’ previsto un cofinanziamento regionale di 149.787 euro.

