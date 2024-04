Regione, da Fdi una proposta per scontare il bollo auto

BARI – Una misura che faccia in modo che il contribuente non evada e che la Regione incrementi le proprie entrate. I Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, supportati dall’Automobil Club Bari e Bat, hanno presentato una proposta di legge che porti modifiche al provvedimento che riguarda il pagamento e la riscossione del bollo auto, una tassa che spesso – secondo i consiglieri – si evita di pagare.

In sostanza, si tratta di uno sconto per i pugliesi che pagano nei tempi corretti il bollo auto. La proposta di

legge che sarà portata in Aula prevede che per il 2024 chi è in regola con i pagamenti riceva uno sconto del 5% sul totale dovuto, mentre per il 2025 e il 2026 lo sconto scende al 2,5%. Ogni anno la Regione incassa circa 100 milioni di euro ma secondo i consiglieri sono tanti i cittadini che non pagano o lo fanno in ritardo, con un aggravio per le casse pubbliche e per gli stessi cittadini. Quindi, l’idea di base è: se il bollo si paga nei tempi giusti, la tassa si riduce.

