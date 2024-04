17.49 – Barelli: “Dicevano che senza Berlusconi ci saremmo squagliati”. Gli uccelli del malaugurio dicevano che con la scomparsa di Silvio Berlusconi il nostro partito si sarebbe squagliato non si sono avverate. Ci vuole molta prudenza, ma dai dati provvisori la strada è giusta. Con Bardi si è ampliata la coalizione, aprendo anche ad Azione e Italia Viva. Il centrosinistra, invece, ha fatto un casino”. Lo ha detto ad Antenna Sud Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, direttamenre comitato elettorale di Vito Bardi.

17.47 – 10 sezioni scrutinate su 682.

17.23 – Marrese: “Grazie a tutti per l’impegno, aspettiamo con fiducia i risultati”. “Grazie a tutte e tutti per l’impegno, la passione, il lavoro straordinario. Adesso aspettiamo con fiducia i risultati”. Così su Facebook Pietro Marrese, candidato alle regionali della Basilicata sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

17.00 – Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, sta seguendo lo spoglio delle elezioni regionali a Potenza assieme allo stato generale di Forza Italia Basilicata. L’ex presidente del Senato è coordinatrice regionale del partito.

16.48 – Mulè (FI): “Proiezioni straordinarie”. “Exit poll e Instant poll consegnano in proiezione un risultato che premia l’eccellente lavoro del governatore Vito Bardi con Forza Italia, che sembra lanciata su numeri straordinari. Ora aspettiamo ovviamente il conforto dei voti reali”. Lo riferisce Giorgio Mulè vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

16.45 – Gasparri: “Se risultati confermati, bene FI nel proporre Bardi”. “Attendiamo i risultati consolidati, ma speriamo che trovino conferma le prime indicazioni sul successo del presidente Bardi e del centrodestra in Basilicata. Se così sarà vorrà dire che ha fatto bene Forza Italia nel proporre la conferma del presidente e l’allargamento della coalizione. Siamo il perno dell’alleanza. Della sinistra che dall’Aquila a Potenza doveva passare da un trionfo all’altro, per poi abbattere il governo con spallata nulla diremo comprendendo la difficile condizione di piddini e grillini”, Lo ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia.

16.27 – Guarente (sindaco di Potenza): “Il nostro auspicio è che Bardi venga riconfermato. Aspettiamo i risultati definitivi, ma le proiezioni vanno in un’unica direzione e di questo ne siamo felici. Merito della compattezza della coalizione. Far parte di un partito o di una colazione significa accettarne tutte le decisioni. Per ora, mi godo questi risultati, poi penseremo alle amministrative di Potenza”.

16.00 – Grande entusiasmo nel comitato elettorale di Bardi – C’è grande entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, governatore uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra più Azione e Italia Viva. Il presidente uscente, insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti, è nel comitato elettorale allestito come cinque anni fa, in un albergo alla periferia di Potenza, dove la notizia del netto vantaggio è stata accolta con grande soddisfazione, anche se resta la cautela in attesa dei primi risultati ufficiali.

16.00 – Delusione nello staff di Marrese – Nessuno ha ancora voluto parlare con i giornalisti, ma nel comitato elettorale del candidato governatore del centrosinistra, Piero Marrese, è evidente la delusione per l’Instant Poll, che darebbe il sindaco di Montalbano Jonico (Matera) nettamente distaccato dal governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra). Lo staff di Marrese è nel comitato elettorale, allestito in via della Tecnica del capoluogo lucano, dove l’arrivo del presidente della Provincia di Matera è atteso tra circa un’ora.

16.00 – Secondo gli Instant Poll di Yoodata per le Regionali della Basilicata, Vito Bardi (Centrodestra), presidente uscente, sarebbe nettamente avanti con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (Centrosinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell’1-3%. I seggi si sono chiusi alle 15.00 di lunedì 22 aprile.

Affluenza definitiva al 49,80. Nel 2019 era stata del 53,52% – E’ stata del 49,80% degli aventi diritto al voto l’affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata. Nel 2019, quando si votò solo la domenica, era stata del 53,52. In provincia di Potenza l’affluenza è stata del 47,92%(52,40 nel 2019), in provincia di Matera del 54,08 (56,03 nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza affluenza al 63,28% (rispetto al 68,79 del 2019), a Matera al 55,60 (rispetto al 59,89 del 2019).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author