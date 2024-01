Reato abuso d’ufficio, Nordio: ‘Unica soluzione è abolirlo’

L’abuso d’ufficio è definito come un “reato evanescente” da Carlo Nordio, ministro della Giustizia, il quale ha dichiarato in aula alla Camera che “l’unica soluzione per noi è abolirlo”. Nordio ha sottolineato che si stanno muovendo in quella direzione con determinazione e spera di riuscirci.

