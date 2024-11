Rapper Kento: a bordo della Ocean giovani convinti di morire

“Quando siamo arrivati , abbiamo visto ragazzi giovanissimi, quasi surreale la loro calma. Avevano già accettato l’idea della morte , rassegnati ad un destino che sembrava ormai inevitabile”.

Così il rapper e scrittore Francesco Kento descrive la situazione a bordo della Ocean Viking, la nave dell’organizzazione Sos Mediterranee arrivata al porto di Brindisi dove sono sbarcate le 48 persone soccorse due giorni prima nelle acque internazionali al largo della Libia.

Tra i migranti, 43 sono minori non accompagnati e tutti sono stati tratti in salvo da un gommone sovraffollato in balia delle onde. Kento, partecipando a questa missione di salvataggio a bordo della nave , ha avuto modo di raccogliere alcune storie.

“Ci hanno raccontato di essere passati dall’inferno della Libia, e parecchi hanno detto – racconta lo scrittore calabrese – di aver trascorso anni prima di riuscire a partire, e ciò significa che sono arrivati in Libia quando erano bambini; qualcuno ha raccontato di essere stato prigioniero nelle condizioni che potete immaginare ”

Laura Milano