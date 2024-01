Rapina a mano armata in centro scommesse nel foggiano

Rapina nel pomeriggio di sabato 27 gennaio in un centro scommesse a Stornara nel Foggiano. Secondo una prima ricostruzione, tre persone con i volti coperti, una delle quali armata di pistola, hanno sottratto l’incasso ancora in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza in zona.

