Raf, Vecchioni e Tiromancino per l’estate francavillese

FRANCAVILLA FONTANA – Un viaggio nei ricordi musicale con tre grandi artisti per Francavilla Fontana. Ci saranno infatti Roberto Vecchioni, Tiromancino e Raf ad animare l’estate francavillese e la festa in onore della Madonna della Fontana. Raf, autore dell’indimenticata hit “Il Batitito Animale”, si esibirà il 15 settembre gratuitamente in piazza Giovanni XXIII, a chiusura dei festeggiamenti in onore della Patrona. Prima di lui Roberto Vecchioni, con concerto in programma il 23 luglio e, la notte di Ferragosto, i Tiromancino. Tre concerti top per un impegno di spesa che sfiora i 150mila euro, cui sommare, per il cartellone estivo, il danaro per coprire gli eventi minori.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp