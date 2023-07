Castellana, Tozzi e shopping per un weekend da record

CASTELLANA – Il concerto di Umberto Tozzi e le Notti Bianche dello Shopping e dei bambini. Un fine settimana da record quello che si è da poco concluso per Castellana Grotte. Circa 13mila persone sono arrivate nella cittadina del sud est Barese per il weekend ricco di appuntamenti. La gran parte dei visitatori, circa 9mila persone, ha assistito all’unica data in Puglia del “Gloria Forever il Tour”, il concerto di uno degli artisti più importanti della storia della musica che ha richiamato in largo Porta Grande visitatori ed estimatori provenienti da tutta la regione. In due ore di concerto Umberto Tozzi ha allietato il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi, dando il via ufficialmente al cartellone estivo di Piazze d’estate.

