Monopoli, vini dal mondo per il Vignaioli in masseria

MONOPOLI – Oltre 60 cantine provenienti da tutta Italia e dal Mondo, centinaia di vini artigianali in degustazione, una selezionata proposta gastronomica e cultura e convivialità, il tutto negli ambienti esterni di una delle più antiche dimore storiche di Puglia. Sono questi gli ingredienti di Vignaioli in Masseria, la grande festa del vino artigianale, per celebrare il lavoro e la passione dei vignaioli, che torna per la terza edizione a Monopoli. Due serate per visitare i diversi banchi d’assaggio e degustare un’ampia selezione fra i migliori vini artigianali d’Italia, ma anche di Corsica, Alsazia, Slovenia, Libano, Georgia, Ungheria, Germania, tutte regioni dall’importante tradizione vinicola connotata da una forte propensione per la produzione di vini naturali, e conoscere i tanti vignaioli che parteciperanno a questa grande manifestazione del Sud Italia. Ai banchi degustazione vini, si è affiancata una selezionata proposta gastronomica, con un angolo speciale dedicato al miele

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp