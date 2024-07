‘Radiologia di Martina Franca e Manduria ancora senza primari’

“Sono trascorsi circa due mesi dalla conclusione della procedura concorsuale per la nomina dei direttori di radiologia negli ospedali di Martina Franca e Manduria. La procedura, perfezionata nel suo esito dopo alcune verifiche richieste alla commissione esaminatrice, ha confermato il responso iniziale. Di conseguenza, è stata stilata una graduatoria definitiva e due professionisti sono pronti a prendere servizio”. Così Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafi

“Tuttavia, nonostante la chiarezza della situazione, i reparti continuano a restare sguarniti, senza una motivazione nota. Questo risulta particolarmente paradossale in un periodo in cui si lamenta la fuga dei medici dalla sanità pubblica e si registra una pressante richiesta di servizi da parte di un’utenza già provata dalle lunghe liste d’attesa”, aggiunge.

“I cittadini non possono più attendere, quindi coloro che hanno la responsabilità della gestione politica ed amministrativa della sanità, da Emiliano al Direttore Generale, devono affrettarsi a rimuovere ogni ulteriore ostacolo per l’immissione in servizio dei due medici”, conclude Maiorano.

