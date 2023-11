Racale: festa non autorizzata, denunciati gli organizzatori

LECCE – “Favelas Party”, questo il nome del rave party organizzato senza alcuna autorizzazione a Racale, nel leccese, per poi essere bloccato dai carabinieri della compagnia locale. E’ quanto hanno accertato i carabinieri che ieri sono intervenuti per interrompere la festa in un locale della cittadina.

L’evento sarebbe stato promosso sui social con in vendita anche i biglietti a dieci l’euro cada uno. Quando i militari sono intervenuti, all’interno erano presenti cento persone. Alcuni partecipanti sono riusciti a fuggire per evitare i controlli. I carabinieri hanno identificato e denunciato gli organizzatori della serata e sequestrato le attrezzature per la diffusione della musica.

