Discoteca non autorizzata in Salento, denunciati gli organizzatori

Avrebbero organizzato e pubblicizzato sui social una serata musicale pur non avendo alcuna autorizzazione a svolgere l’evento. E’ quanto hanno accertato i carabinieri a Racale, in provincia di Lecce, che nella tarda serata di sabato 4 novembre sono intervenuti per interrompere una festa. All’arrivo dei militari, nel locale erano presenti oltre 100 persone, tutte con un regolare ticket d’ingresso pagato. Alcuni partecipanti sono riusciti a fuggire per evitare i controlli. I carabinieri hanno identificato e denunciato gli organizzatori sequestrando le attrezzature per la diffusione della musica.

