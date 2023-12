Questore Ivagnes: “Matera e Provincia tra le più sicure d’Italia”

MATERA – La città e la Provincia di Matera continuano ad essere tra le più sicure d’Italia. Lo ha affermato il Questore Emma Ivagnes in occasione dell’incontro svoltosi nella Sala Palatucci per illustrare i risultati dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nel 2023. Durante la conferenza stampa sono stati presentati anche i nuovi funzionari in servizio alla Questura di Matera dallo scorso 11 dicembre: il Vice Questore Dr. Gianni Albano, dirigente della Squadra Mobile, e il Commissario Capo Dr. Raffaelle Castellano, dirigente dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

