Qualità della vita 2024, M5S: ‘Taranto ancora maglia nera’

“La città di Taranto si aggiudica ancora una volta un risultato negativo nel Report sulla qualità della vita stilato dal Sole 24 Ore, classificandosi al 94° posto tra le province italiane. Un dato che riflette una situazione allarmante in più ambiti fondamentali, con indicatori che dipingono un quadro preoccupante per il futuro sociale ed economico della città bimare”. Lo scrivono un una nota Francesco Nevoli e Gregorio Stano, rispettivamente coordinatore provinciale e rappresentante GT del M5S Taranto.

“Tra i settori più critici, spicca l’occupazione: Taranto è all’ultimo posto, il 107°, per tasso di occupazione, mentre la situazione non migliora nel confronto con altri aspetti chiave. Per il benessere dei giovani, Taranto si posiziona al 16° posto, penultima in Italia, mentre per i bambini si sale lievemente all’82°. Va meglio agli anziani, dove la città raggiunge il 75° posto”, continuano.

“Altro campanello d’allarme riguarda la cassa integrazione, con Taranto al 105° posto per ore di cig autorizzate. A pesare ulteriormente è il calo dell’occupazione femminile, in diminuzione del 2,8%. Preoccupante anche il dato socioculturale, che registra una diminuzione del 6,9% delle librerie aperte nell’ultimo anno, segnale di un impoverimento dell’offerta culturale”, sottolineano nella nota.

“Questi numeri non sono isolati: in generale, la Puglia è la regione con il più alto tasso di famiglie in povertà relativa, pari al 27% secondo l’Istat. Nonostante la complessità della situazione economica e le scelte politiche nazionali ritenute insufficienti, viene sottolineata anche la responsabilità delle amministrazioni locali, accusate di inerzia e di scarso impegno nel risolvere i problemi più urgenti della comunità. Taranto continua, così, a occupare posizioni di coda, lasciando aperti interrogativi sul futuro della città e dei suoi abitanti”, concludono Nevoli e Stano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author