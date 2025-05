Taranto, operazione antidroga della Finanza: 31 persone segnalate

Nel corso degli ultimi giorni, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in vari punti strategici della provincia.

L’attività ha coinvolto in particolare porti, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e aree di aggregazione frequentate da giovani, con l’impiego delle unità cinofile antidroga in dotazione al Reparto. Decisivo, in più occasioni, il fiuto dei pastori tedeschi Basco, Fagot, Bessy e Yogi, che hanno consentito di individuare numerosi nascondigli.

La droga è stata rinvenuta all’interno di box auto, nascosta negli indumenti personali, in bagagli e veicoli, dove era celata sotto i tappetini, nei vani portaoggetti e persino nelle ruote di scorta.

Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di significativi quantitativi di cocaina e hashish e alla segnalazione di 31 soggetti alle Autorità competenti.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti attivato sul territorio, con particolare attenzione alla lotta contro il consumo di droga tra i più giovani.

