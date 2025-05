Nuovo presidente della Provincia di Taranto: elezioni il 22 maggio

Tre i candidati in corsa: D’Alò (Grottaglie), Palmisano (Martina Franca) e Longo (Maruggio)

Si terranno giovedì 22 maggio, dalle 8.00 alle 20.00, le elezioni per la nomina del nuovo presidente della Provincia di Taranto. Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio, allestito nel Salone degli Stemmi, al primo piano del Palazzo del Governo di via Anfiteatro 4.

A contendersi la guida dell’Ente provinciale saranno Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, e Alfredo Longo, sindaco di Maruggio.

Il corpo elettorale è composto esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali in carica dei Comuni appartenenti alla provincia ionica. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere eletti presidente soltanto i primi cittadini attualmente in carica nei municipi del territorio.

L’elezione rappresenta un passaggio significativo per la definizione dell’indirizzo politico-amministrativo della Provincia di Taranto, in una fase delicata segnata da grandi sfide legate allo sviluppo infrastrutturale, alla transizione ecologica e al rilancio occupazionale dell’area.

L’esito del voto verrà reso noto al termine delle operazioni di scrutinio previste nella serata dello stesso 22 maggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author