L’avvocato Alberto Russi, attualmente ai domiciliari insieme al giudice Pietro Errede di cui è il compagno, fino al 31 dicembre scorso avrebbe avuto una consulenza da 1.000 euro al mese con il gruppo della Lega del Consiglio regionale della Puglia. Una notizia venuta alla luce qualche settimana fa grazie ad una delibera con cui, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha dichiarato irregolare il bilancio del gruppo politico, sia per tre consulenze (tra cui quella di Russi) sia per i sondaggi commissionati nel 2022 dai leghisti che, secondo le prime analisi, risulterebbero pagati con fondi pubblici. Alberto Russi fu eletto consigliere comunale a Lecce, fino al gennaio 2019, in una lista civica riconducibile di anima Leghista, e ancora prima è stato assessore nel comune di Galatina.

Intanto , nel controllo del rendiconto 2022 del gruppo della Lega, i magistrati contabili ad aprile avevano rilevato la presenza di 15 collaboratori, ben 13 dei quali inquadrati come addetti all’«attività di catalogazione e archiviazione di leggi e provvedimenti normativi.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp