Puglia e Basilicata: Cambi e trasferimenti alla Guardia di Finanza

Trasferimenti e cambi in seno alla Guardia di Finanza, disposti per esigenze di servizio, in Puglia e Basilicata.

Generale Marco Lainati: dal Comando generale di Roma a comandante della Legione Allievi Bari (Palese) dal 14 luglio 2023.

Generale Gaetano Scazzeri: dal Comando regionale Basilicata di Potenza al Comando generale di Roma come ufficiale addetto. Decorrenza ancora riservata.

Colonnello Valerio Bovenga: dal Nucleo di polizia economica finanziaria di Taranto al Comando regionale di Puglia Bari come capo ufficio pianificazione, programmazione e controllo. Decorrenza a cura del comandante della Regione Puglia.

Colonnello Pierluca Cassano: dal Comando regionale Puglia di Bari al Comando provinciale di Barletta come comandante. Decorrenza a cura del comandante della Regione Puglia.

Colonnello Luca Gennaro Cioffi: dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Bari al Comando generale di Roma come ufficiale addetto. Dal 1° settembre 2023.

Colonnello Roberto Maniscalco: dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Bari al Comando provinciale di Matera come comandante. Decorrenza a cura del comandante interregionale dell’Italia meridionale.

Colonnello Arcangelo Trevisani: da ufficiale addetto a comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria di Bari. L’incarico sarà assunto alla partenza del colonnello Luca Gennaro Cioffi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp