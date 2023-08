Psycodrummers a Brindisi e Renzo Rubino a Mesagne. Il 17 e il 19 agosto i primi due appuntamenti del BPA.

Tutto pronto per i primi tre appuntamenti del Brindisi Performing Arts, festival di arti performative organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia come festival di prestigio, che vede coinvolti nel progetto i Comuni di Brindisi, Mesagne, Carovigno e Torre Santa Susanna.

I primi due spettacoli si terranno nel capoluogo il 17 e il 18 agosto, il terzo sarà di scena a Mesagne il 19 agosto. I tre appuntamenti fanno parte della Summer Edition, che si terrà le ultime due settimane di agosto; altri appuntamenti, invece, sono in programma nella Autumn Edition che si terrà ad ottobre. Oltre agli spettacoli per il grande pubblico del BPA, anche quest’anno ci saranno sezioni dedicate ai piccoli, BPA KIDS; agli studenti, BPA YOUNG; gli spettacoli di BPA INDOOR, per gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, e quelli della sezione BPA EDUCATION, workshop per la cittadinanza finalizzati all’avvicinamento all’arte nonché pensati come momento di approfondimento per giovani artisti.

