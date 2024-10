Promozione, Coppa Italia: Otranto ko di misura

L’Otranto guidato da Vincenzo Mazzeo esce sconfitto per 2-1 nel derby contro il Maglie, valido come match di andata del secondo turno di Coppa Italia Promozione, ma lo fa a testa alta. Nonostante la sconfitta, la prestazione di Dante Mossolini e compagni lascia ben sperare in vista del ritorno.

Con una squadra come il Maglie, considerata una delle favorite e allenata dall’otrantino Andrea Salvadore, i ragazzi del presidente Luigi Santo non si sono fatti intimidire, scendendo in campo con sei giovani under tra il 2004 e il 2006. Il ritmo della partita è stato subito vivace: il Maglie ha dimostrato una buona qualità tecnica, ma l’Otranto ha risposto colpo su colpo, con Mossolini e Marzo particolarmente ispirati in avanti.

Al quarto d’ora, il Maglie passa in vantaggio con un gol di Ongania dopo una mischia in area su calcio d’angolo. L’Otranto non si scompone e trova subito il pareggio al 22’, grazie a un colpo di testa di Lorenzo Liquori sugli sviluppi di un corner di Piccinni. Tuttavia, il Maglie risponde immediatamente e, due minuti dopo, segna il gol decisivo con Cato, ben servito da un cross rasoterra di Tecci.

Nonostante la sconfitta, l’Otranto ha creato diverse occasioni, tra cui un tiro salvato sulla linea da un difensore del Maglie e un intervento decisivo del portiere Melito. La partita, diventata più tattica nel secondo tempo, ha visto pochi ulteriori episodi di rilievo, con l’Otranto che ha cercato il pari senza fortuna.

La qualificazione si deciderà nella gara di ritorno al “Nachira”, mentre domenica prossima l’Otranto tornerà in campo per il campionato contro il Locorotondo, questa volta davanti ai propri tifosi.

MAGLIE-OTRANTO 2-1

RETI: 15’ Ongania (M), 22’ Liquori (O), 24’ Cato (m).

MAGLIE: Salvadore, Mancarella (51’ Castellaneta), Tecci (79’ Ramanaj), Ongania, Gninguè, Caicedo, Cato, Pecharroman (45’ Luciano), Melono (84’ Coluccia S.), Fernandez (90’+5’ Renna), Diaz. Panchina: Coluccia E., Nestola, Tchatikpi, Dorini. All. Salvadore.

OTRANTO: Melito, Beron, Piccinni, Negro (66’ Vigliotti), Liquori, Lopez, Marzo (85’ Conte), Valentini Matteo, Mossolini (66’ Martin Lautaro), Piscopo (46’ Piccinno), Valentini Manuele (46’ Pietrangelo). Panchina: Luceri, Giannuzzi, Cursano, Tourè. All. Mazzeo.

ARBITRO: Carlo Vigilante di Taranto. Assistenti: Matteo Filiberto Spedicato di Lecce e Fernando Personè di Lecce.

Note: angoli 10-8

