Prima il derby con il Foggia, poi un febbraio cruciale per la Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla è tornata a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. All’Ezio Scida di Crotone i biancazzurri sono riusciti a strappare un punticino utile sia per il morale che per la graduatoria, viste e considerate anche le vittorie di Messina e Monopoli. La formazione di mister Occhiuzzi nelle ultime due giornate pare si sia ritrovata, e sembra già lontana parente della Virtus caduta per 3-0 a Picerno. Ottimo anche l’apporto dei nuovi innesti: Ingrosso, dopo essersi reso pericoloso sia in Basilicata che contro le streghe, ha trovato il proprio primo gol in biancazzurro proprio contro i pitagorici. Branduani non è riuscito a bagnare il proprio debutto con un clean sheet, ma di sicuro su quel punticino raccolto in Calabria ci sono anche i suoi guantoni, con tanti interventi degni di nota, al netto di una caviglia dolorante. Dutu sta dimostrandosi all’altezza delle aspettative e sta riuscendo a non far rimpiangere Accardi ed anche Garofalo ha provato a dare il proprio contributo alla causa, seppur sia stato gettato in mischia in un momento di gara sicuramente non semplice.

Dal calciomercato in entrata arriverà senz’altro ancora qualcuno, ma non mancheranno anche altre uscite. Gavazzi e Fornito, infatti, non sono stati convocati verosimilmente per scelta tecnica da mister Occhiuzzi: un indizio che lascia presagire una possibile doppia partenza. Sarà da valutare anche la posizione di Giovinco, che nel 2024 ha giocato appena 20 minuti al Curcio, senza scendere in campo né contro il Benevento, né a Crotone.

La squadra, intanto, è tornata a lavorare sul sintetico della Nuovarredo Arena, con il derby con il Foggia (in programma per venerdì sera) nel mirino. Poi Messina, Giugliano, Turris, Sorrento e Monopoli: i punti raccolti entro la fine del mese di febbraio diranno tanto sulla missione salvezza della Virtus Francavilla.

