Barletta, crisi senza fine: Bitetto amaro nel dopogara

BARLETTA – Senza giri di parole Dino Bitetto, a margine della sconfitta del Barletta in casa del Gallipoli. Lo scontro salvezza del Comunale di Ugento premia i salentini, ma soprattutto condanna i biancorossi ad una crisi senza fine. Zero gol segnati nel 2024, ultima vittoria contro il Gravina lo scorso 12 novembre, una realtà sempre più preoccupante nonostante gli arrivi del nuovo tecnico e del direttore sportivo Marcello Pitino.

Il gol di Miggiano condanna il Barletta, ma Bitetto ammette i limiti di tutti a prescindere dal risultato. Passi indietro rispetto al pareggio di Castellabate contro il Santa Maria Cilento.

Domenica arriva il lanciatissimo Nardò, poi un altro scontro direttoda brividi in casa del Bitonto. Il primo mese della gestione Bitetto non ha portato risultati in casa Barletta.

