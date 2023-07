Prima giornata di allenamento per il Lecce di mister D’Aversa

In mattinata, presso la splendida cornice dell’Acaya Golf Resort e Spa, si è svolta la prima seduta di allenamento per il Lecce, mentre una seconda sessione è prevista per questo pomeriggio, sempre agli ordini di mister D’Aversa. Presenti gran parte dei protagonisti della passata stagione, così come il nuovo arrivato Almqvist e anche gli undici giovani talenti della formazione Primavera convocati dal tecnico (fra cui anche l’ex Nardò Antonino Viola). Ad assistere all’allenamento mattutino, anche il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera ed alcuni sostenitori che al termine della seduta hanno avuto modo di raccogliere foto e autografi. A salutare la squadra è poi arrivato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. La stagione 2023/2024 dei salentini è ufficialmente iniziata.

