Potenza: la Polizia esegue un mandato di arresto internazionale

POTENZA – Nei giorni scorsi, personale della Sala Operativa della Questura di Potenza riceveva un alert poiché un cittadino straniero, ospite di una struttura ricettiva del capoluogo, era destinatario di un ordine di arresto europeo a scopo di estrazione.

Immediatamente, gli operatori delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si recavano presso la struttura, sita in Viale Marconi, e constatavano che il soggetto si era da poco allontanato. Il personale, dunque, effettuava accurato sopralluogo nella camera lasciata libera dal soggetto rinvenendovi un biglietto COTRAP per la tratta Stornara – Foggia; i poliziotti, inoltre, visionavano attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza al fine di acquisire tutti gli elementi utili all’identificazione dell’uomo. Acquisite queste informazioni, gli operatori si recavano presso la Stazione Centrale di Potenza ove si apprendeva che, di lì a poco, sarebbe partito un treno in direzione di Foggia. Gli agenti si dirigevano subito verso il binario e riconoscevano un soggetto che corrispondeva alle immagini il quale, alla vista del personale della Polizia di Stato, tentava di allontanarsi. L’individuo veniva immediatamente fermato ed identificato per essere poi condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di estradizione.

