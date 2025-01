Potenza: la “Pietra dell’Inciampo” per non dimenticare la Shoah

Un momento che ha anche un netto valore simbolico e pedagogico, perché la cerimonia organizzata dalla Prefettura di Potenza in occasione della giornata della memoria vuole essere un atto di responsabilità delle istituzioni per dimostrare che lo Stato condanna gli orrori della Shoah e che il ricordo diventa un monito diretto alle future generazioni affinché ciò non possa più accadere.

Al termine della cerimonia davanti la sede del Comune di Potenza c’è stato lo svelamento della “Pietra dell’Inciampo”, “a memoria perenne delle vittime della Shoah”, “La libertà e la democrazia – ha detto il sindaco, Vincenzo Telesca – vanno nutrite giornalmente, e sono concetti che vanno spiegati quotidianamente soprattutto ai ragazzi per non dimenticare”.

Per il presidente della Regione, Vito Bardi: “La memoria non è un esercizio sterile: è un faro che illumina il presente e il futuro, insegnandoci il valore della libertà, della dignità e del rispetto reciproco. Ricordare le vittime dell’Olocausto – ha aggiunto Bardi – è un dovere morale che ci chiama a non dimenticare e a vigilare affinché simili orrori non si ripetano mai più”.

Per il presidente del consiglio regionale, Marcello Pittella, la Memoria di questa immane tragedia è un appello alla coscienza collettiva e civile come impegno sostanziale ed è la capacità di trasformare il ricordo in monito, il dolore in costruzione di futuro”.

