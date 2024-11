Potenza: da oggi bottigliette di acqua nelle scuole

È iniziata la distribuzione di bottiglie d’acqua nelle scuole di Potenza che usufruiscono dei servizi di mensa gestiti dall’amministrazione comunale. La scelta rientra tra le varie attività che si stanno mettendo in campo per arginare gli effetti della gravissima crisi idrica che dalla scorsa estate sta interessando 29 Comuni lucani, tra cui il capoluogo di regione, e circa 490 mila cittadini serviti dal bacino idrico Basento-Camastra.

La decisione che è stata presa dal sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, previa richiesta al commissario straordinario per l’emergenza, nonché presidente della Regione, Vito Bardi ha alimentato diverse polemiche in città. Per alcuni cittadini la scelta è stata dovuta alla scarsa qualità e salubrità delle acque del fiume Basento che in via eccezionale sono state fatte confluire nel bacino del Camastra per alimentarlo.

Intanto continua l’attività di supporto della Protezione civile

