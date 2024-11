Potenza: crisi idrica, da oggi immessa l’acqua del basento

È stato un fine settimana di stringenti restrizioni quello appena trascorso a causa della crisi idrica in Basilicata. Da quattro giorni il bacino idrico Basento-Camastra che serve 140 mila lucani distribuiti in 27 comuni del potentino e due del materano, è a secco.

Dunque per arginare l’emergenza, l’unica e più rapida soluzione alternativa elaborata dai tecnici di Acquedotto Lucano, dopo giorni di serrato confornoti con l’unità di crisi rpesiendutra dal commissario straordinario, il governatore lucano Vito Bardi, è stata quella di deviare l’acqua del fiume Basento per potabilizzarla e immetterla in rete. Un’opera infrastrutturale costata un milione e 200 mila euro circa, realizzata in 15 giorni attraverso una rete lunga quattro chilometri di tubature esterne.

Per permettere l’immissione in rete dell’acqua del fiume, che dalle 7 di questa mattina è a servizio dei cittadini, ieri in alcuni Comuni l’erogazione è durata solo dalle sette del mattino lle 10, fino alle 14 negli altri.

E’ arrivato ieri pomeriggio il parere favorevole sulla potabilità dell’acqua da parte dall’Asp sicchè Acquedotto Lucano ha potuto provvedere dal tardo pomeriggio a rialimentare la rete di distribuzione dello schema Basento – Camastra. Tenuto conto del tempo necessari alle operazioni di riempimento condotte e serbatoi l’erogazione idrica ha subito nuove variazione con orari diversi nei vari Comuni

Nel centro abitati di Potenza, a Pignola, Vaglio, Albano di Lucania, Campomaggiore, Brindisi Montagna, Tolve, Trivigno acqua dalle 7. Nelle zone rurali del capoluogo di regione, a Tricarico, Irsina, Pietragalla, Avigliano e Ruoti erogazione dalle 11:00. Da mezzogiorno ad Acerenza, Banzi, Genzano, San Chirico Nuovo Cancellara, a Maschito, Forenza, Oppido, alle 13:00 e ultimi Castelmezzano, Pietrapertosa, Pietragalla Zone rurali (san Nicola), Tito, Picerno, Anzi, Laurenzana dalle 14:00. Acquedotto. Questi disagi hanno portato alla chiusura delle scuole in diversi Comuni della provincia

AcquedottoLucano – ha fatto sapere in una nota – cercherà di garantire una durata minima di 6 ore di erogazione.

